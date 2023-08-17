Neftçi Bakü'ye şans tanımayan Beşiktaş tur biletini kaptı

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş, Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımını ağırladı.
Deplasmandaki ilk maçı 3-1 kazanan siyah-beyazlılar evindeki karşılaşmayı da 2-1 kazanarak adını play-off turuna yazdırdı.
Beşiktaş'ın gollerini Aboubakar (57) ve Muleka (71) atarken konuk ekibin tek sayısını Makhmudov (36) kaydetti.
Sıradaki rakip Dinamo Kiev
Temsilcimiz play-off turunda Yunanistan'ın Aris takımını saf dışı bırakan Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek.