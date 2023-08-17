Neftçi Bakü'ye şans tanımayan Beşiktaş tur biletini kaptı
ensonhaber.com

Avrupa 3. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş, Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımını ağırladı.

Deplasmandaki ilk maçı 3-1 kazanan siyah-beyazlılar evindeki karşılaşmayı da 2-1 kazanarak adını play-off turuna yazdırdı.

Beşiktaş'ın gollerini Aboubakar (57) ve Muleka (71) atarken konuk ekibin tek sayısını Makhmudov (36) kaydetti.

Neftçi Bakü'ye şans tanımayan Beşiktaş tur biletini kaptı

Sıradaki rakip Dinamo Kiev

Temsilcimiz play-off turunda Yunanistan'ın Aris takımını saf dışı bırakan Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek.