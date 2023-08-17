Neftçi Bakü'ye şans tanımayan Beşiktaş tur biletini kaptı Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında konuk ettiği Neftçi Bakü'yü 2-1 mağlup etti ve toplamda 5-2'lik skorla play-off turuna yükseldi.

ensonhaber.com UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş, Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımını ağırladı. Deplasmandaki ilk maçı 3-1 kazanan siyah-beyazlılar evindeki karşılaşmayı da 2-1 kazanarak adını play-off turuna yazdırdı. Beşiktaş'ın gollerini Aboubakar (57) ve Muleka (71) atarken konuk ekibin tek sayısını Makhmudov (36) kaydetti. Sıradaki rakip Dinamo Kiev Temsilcimiz play-off turunda Yunanistan'ın Aris takımını saf dışı bırakan Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek.