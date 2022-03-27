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Nejat İşler: Sapla samanı karıştırmayın

Nejat İşler: Sapla samanı karıştırmayın

Fenerbahçeliliğiyle bilinen Nejat İşler, Galatasaray'ın Burak Elmas'ı ibra etmemesinin ardından sarı-lacivertlilerin aynı şeyi Ali Koç için istemesi üzerine paylaşım yaptı.