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- Nejat İşler: Sapla samanı karıştırmayın
Nejat İşler: Sapla samanı karıştırmayın
Fenerbahçeliliğiyle bilinen Nejat İşler, Galatasaray'ın Burak Elmas'ı ibra etmemesinin ardından sarı-lacivertlilerin aynı şeyi Ali Koç için istemesi üzerine paylaşım yaptı.
- Haber Merkezi
- 27.03.2022 - 16:41
Fenerbahçe taraftarı olan oyuncu Nejat İşler, Galatasaray'da Burak Elmas yönetiminin ibra olmaması hakkında yorum yaptı.
"SAPLA SAMANI KARIŞTIRMAYIN"
Twitter'dan bir paylaşım yapan Nejat İşler, "6 ay önce birini başkan yapıp, 6 ay sonra göndermeye demokrasi değil, kaos denir. Fenerbahçeliler görev almayı da görev bırakmayı da bilirler ve Fenerbahçe başkanları kravatlı değil atkılıdır. Sapla samanı karıştırmayın." dedi.