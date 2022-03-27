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    Nejat İşler: Sapla samanı karıştırmayın

    Fenerbahçeliliğiyle bilinen Nejat İşler, Galatasaray'ın Burak Elmas'ı ibra etmemesinin ardından sarı-lacivertlilerin aynı şeyi Ali Koç için istemesi üzerine paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 27.03.2022 - 16:41
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    Nejat İşler: Sapla samanı karıştırmayın

    Fenerbahçe taraftarı olan oyuncu Nejat İşler, Galatasaray'da Burak Elmas yönetiminin ibra olmaması hakkında yorum yaptı.

    "SAPLA SAMANI KARIŞTIRMAYIN"

    Twitter'dan bir paylaşım yapan Nejat İşler, "6 ay önce birini başkan yapıp, 6 ay sonra göndermeye demokrasi değil, kaos denir. Fenerbahçeliler görev almayı da görev bırakmayı da bilirler ve Fenerbahçe başkanları kravatlı değil atkılıdır. Sapla samanı karıştırmayın." dedi.

    Nejat İşler: Sapla samanı karıştırmayın #1


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