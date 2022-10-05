Nelsson'un bonservis bedeli belli oldu

Victor Nelsson ile sözleşme uzatan Galatasaray, 20 milyon euroyu bulan teklifler için pazarlık masasına oturma kararı aldı. Yıldız stoperin serbest kalma bedeli ise 25 milyon euro.

Spor Toto Süper Lig’in 2022-2023 sezonuna iddialı bir kadro kuran Galatasaray, takımdaki genç yıldızlar için adımlar atmaya devam ediyor.

Yaz transfer döneminde İspanyol ekibi Sevilla’dan teklif alan ancak sarı-kırmızılı ekipte kariyerine devam eden Nelsson’un maaşında 300 bin euro artışa gidilmişti.

Yıllık 1.3 milyon euro kazanan Danimarkalı oyuncunun yeni sözleşmesinde de serbest kalma bedeli 25 milyon euro olarak belirlendi.

20 milyon euro masaya oturmaya yeterli

Özellikle Dünya Kupası'nda göstereceği performans sonrası değerini artırması beklenen Nelsson için devre arasında gelen teklifler için masaya oturulacak. Buna karşın sarı-kırmızılılar, 20 milyon euroya yetişen tüm teklifler için pazarlık yapacak.

Deneyimli futbolcu, bu sezon 8 maçta forma giyerken gol ve asist katkısı sağlamadı.