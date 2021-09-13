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    Nelsson'un performansı beğenilmedi

    Sarı-kırmızılılarda Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un gösterdiği performans hayal kırıklığı yarattı.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2021 - 14:57
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    Nelsson'un performansı beğenilmedi

    Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, Trabzonspor derbisinde yaptığı hatalarla sarı-kırmızılı taraftarları şaşkına çevirdi.

    22 yaşındaki genç savunmacı, Cornelius'un attığı golde kafa topuna çıkmadı. Aynı zamanda ofsaytı da bozan Nelsson, maçın sonucuna etki eden kritik bir hataya imza attı.

    İkinci yarıda bir pozisyonda da topu ıska geçen defans oyuncusu, sarı-kırmızılı taraftarların yüreğini ağzına getirirken, pozisyonun golle sonuçlanmaması teselli oldu.

    Nelsson un performansı beğenilmedi #1

    NELSSON’UN TRABZONSPOR PERFORMANSI

    • Dakika: 90
    • Top çalma: 0
    • Top kaybı: 4
    • Uzun top isabeti: 1/3
    • Kazanılan ikili mücadele: 0/0
    • Kazanılan hava topu: 2/5

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