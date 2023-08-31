Nenad Bjelica: 3-4 oyuncu daha aramıza katılacak Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, 3-4 oyuncunun daha bordo-mavili takıma katılacağını belirterek, "Ne olursa olsun biz aramıza çok iyi ve karakterli oyuncular katacağız. Bu oyuncularda aradığımız ilk şeylerden bir tanesi başarıya aç olmaları" dedi.

İHA

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde düzenlenen toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Oyunculara yönelik tavrının değişmediğini dile getiren Hırvat teknik adam, şunları dedi:

Tavrım oyuncuların çoğuna çok fazla değişmedi. Umut Bozok özelinde ilk günden itibaren oyuncu henüz oynamaya bile başlamamışken ve geçen seneki 8 maçlık süreçte bize yardımcı olmasına rağmen hemen eleştiriler gelmeye başlamıştı. Bunu oyuncumu savunmak için yaptığımı zaten size daha önce de ifade etmiştim. Oyuncuya hata yapma şansı dahi bırakılmayınca oyuncunun özgüvensiz oynamasına sebep oluyorsunuz. Bu eleştirileri toparlayabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Genç oyuncumuz Enis ve Umut elimizdeki santrforlar. İkisini de hazırlamaya, onlardan faydalanmaya çalışıyoruz. 16 yıllık antrenörlük hayatımda hiçbir konuşmamda bir oyuncunun ismini vererek, suçu birine yükleyecek konuşmam olmamıştır. Hep şuna inanırım; kazanınca beraber kazanır, kaybedince beraber kaybedersiniz. Toplantıda bir ya da birkaç oyuncu değil, takımın gösterdiği davranış ve tutumdu. Takımın maçta gösterdiği tutum belki de o hafta idmanların genel davranışından daha iyi olsa bile bunu oyunculara iletmiştim. Bir veya birkaç oyuncuya yönelik değil takımın genel tutumuna yönelikti.

"Kaybettiğimiz maçtan sonra sorguladığım ilk kişi yine kendim oldu"

Kaybedilen maçlardan sonra ilk kendini sorguladığını belirten Bjelica, şu şekilde konuştu:

Maçlardan sonra ilk önce kendimi sorgularım, bunda payım nedir daha iyi ne yapabilirim diye. Kaybettiğimiz maçtan sonra sorguladığım ilk kişi yine kendim oldu. Kendimi analiz ederim. Bu maçta da takımın disiplin ve odaklanmanın eksik olduğunu söyleyebilirsiniz. Kendimi hiçbir kaybedişte asla soyutlayan birisi olmadım. Bütün sorumluluğun bende olduğunun bilincindeyim. Ben de hata yapmış olabilirim. Çünkü maçtan 3 gün önce örneğin bir oyuncuyu takıma katmak istediğim için belki odak noktam bu transfere kaymış olabilir. Asla hiçbir hatamda kendimi soyutlamadım burada da hata varsa en büyük sorumluluk benim. Burada bahsettiğim oyuncu Petkovic’ti. Hem taraftar hem de biz çok istiyorduk ama maalesef gerçekleştiremedik. Hayat devam ediyor. Devam edip yine en iyisini yapmaya çalışacağız.

"Orta sahaya 2 oyuncu daha katmaya çalışıyoruz"

Orta sahaya 2 futbolcu daha katmaya çalıştıklarını dile getiren Bjelica, şu şekilde konuştu:

Bakasetas, geçen sezonun son 8 maçındaki gibi aynı pozisyonda oynamaya devam ediyor. Tek 6 numarayla oynuyoruz. Son maç ve ondan önceki maçta yine Bardhi ve Abdülkadir’i kullanmıştık. Ben ofansif oyunu tercih eden bir antrenörüm. Kourbelis’in maçlarda yalnız kaldığını görebiliyoruz. Kourbelis defansif özeliğinden çok üretmeye daha yakın bir oyuncu. En son maçta da Bakasetas’ı onun yanına çekerek ikisini kullanmaya çalışmıştık. Orta sahaya aramıza 2 oyuncu daha katmaya çalışıyoruz. Bunlar savunma kalitesi olan oyuncular. Aramıza 6 numara ve 8 numara oynayabilen bir oyuncu katmaya, bu transferleri sonuçlandırmaya çalışıyoruz.

"İçeride kaybettiğimiz maç bizim için yıkım oldu"

Hayatının hiçbir döneminde bahaneler arayan bir antrenör olmadığını vurgulayan Nenad Bjelica, şu ifadeleri kullandı:

Aramızda şu an Trezeguet, Orsic, Fernandez gibi oyuncular olsaydı, onlardan faydalanabilseydik tabii ki farklı olabilirdi. 6 ve 8 numara ile santrfor arayışımız var. Bu bir süreç ve kolay değil, 10 yeni oyuncunuz var. Takıma katılmaları ve takıma alışmaları zaman alıyor. Bütün oyuncuların benzer hızla gelişip adapte olmasını hep istersiniz ama böyle durumlar olmayabilir ve bu normaldir. Hiçbir zaman takımda çalışma eksik olmadı. Her zaman herkes çok iyi, bizim istediğimiz gibi çalıştı. Herhangi bir çalışmanın eksik olduğunu ifade edemeyiz. İstanbul’da oynadığımız Galatasaray maçını kazanmak için mücadele ettik. Bu tür maçları bazen kaybedebiliyorsunuz ama bu maçlarda içeride asla kaybetmemelisiniz. İçeride kaybettiğimiz maç bizim için yıkım oldu. Takım oluşturabilmek bir süreç gerektiriyor. Cuma günü oynayacağımız maçla birlikte herkese çok iyi takım olma yolundayız mesajını verebileceğimize inanıyorum. Yabancı oyuncular şehre adapte olmaya çalışıyorlar. Mehmet, Göktan ve Enis gibi genç oyuncular takımda yer bulacak, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklar ama bunlar için zamana ihtiyaç var. Süreç tamamlandığında neler yapabileceğini herkese göstereceğiz.

"3-4 oyuncu daha aramıza katılacak"

3-4 oyuncunun daha bordo-mavili takıma katılacağını ifade eden Hırvat çalıştırıcı, şu şekilde konuştu:

Sezon öncesi kampta 34 oyuncuyla kamp yaptık. Kerem, Hakan, Emirhan, Göktan, Abdurrahman, Oğuzhan, Salih, Onur Alp bunlar gibi birçok genç ismi aramıza kattık. Başka takımları değerlendirirsek, örneğin Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın kaç tane genç oyuncusu vardı? 45 oyuncuyla kamp yapmamı bekleyemezsiniz. 3-4 oyuncu daha aramıza katılacak. En önemli nokta iletişim ve oyuncularla aramızda asla iletişim sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Günün sonunda siz antrenörsünüz, onlar oyuncular ve herkes görevini en iyi şekilde yapmak zorunda. Odamın kapısı her zaman açıktır. Oyuncuların istedikleri bir şey veya yardımcı olabileceğim en ufak bir konu varsa konuşabiliriz. Ufak bir problem olduğunda hemen çözülmesi taraftarıyım. Burası adına yeni bir şey olabilir belki hiç sevmediğim şeylerden bir tanesi sorunların halı altına süpürülmesi. Konuşulması gereken durum varsa asla halını altına süpürmeden konuşulup hemen çözülmesi taraftarıyım. Geldiğim günden itibaren kimseyle bir sorun yaşamadım. Kulüpteki herkesle gayet iyi bir iletişimimiz var.

"Koita ve Djaniny için şu an hala takım bulunamadı"

Koita ve Djaniny’nin transfer olamamaları halinde değerlendirme şansı olabileceğini belirten Bjelica, şu ifadeleri kullandı:

İkisi hakkında kulüp bulunacağı ve ayrılacakları konuşulmuştu. Şu an hala takım bulunamadı ve bizle beraber devam ediyorlar. Altyapı veya takımdan ayrılacak oyuncularla çalışıyorlar. Transfer sezonu bittikten sonra burada olurlarsa ve eğer ihtiyacımız varsa, yabancı kontenjanında da sıkıntı yaşamayacaksak değerlendirebiliriz.

"İstediğimiz gibi agresifliği sahaya yansıtamadık"

Takımında ofansif oynayan ama istediği agresifliği gösteremeyen bir takım gördüğünü söyleyen Bjelica, şu şekilde konuştu:

Bunda oyuncuların profillerini düşününce istediğimiz gibi agresifliği sahaya yansıtamadık. Defansif ağırlıklı orta saha oyuncuları aramıza katmaya ve istediğimiz agresifliği yakalamaya çalışıyoruz. Geçen sene ve bu sene 4-3-3 taktiğiyle oynamaya çalıştık. Tek 6 numara ve onun önünde 2 ofansif orta saha oyuncusu kullanmaya çalıştık. Bu yönde oynayan takım sayısı fazla değil. Bu oyunu oynarken en önemli şey belki de savunma dengesi. O dengeyi kuramadığınızda bu durum canınızı yakabiliyor. Biz de bunu aşmaya çalışıyoruz.

"Bana gelen bilgiye göre Petkovic, birkaç gün içinde Avrupa’dan çok önemli bir takıma transfer olacak"

Petkovic transferi ile ilgili de konuşan Bjelica, şunları dedi:

Çünkü yeni gelen antrenörü Petkovic’i bir önceki antrenöründen daha değerli bir oyuncu olarak görüyor. Kendisiyle beraber çalıştığımızda onu çok değerli bir oyuncu olarak görüyordum. Takım kaptanlığını da ona verdi. Tabii ki burada birçok şeyi göz önünde bulundurmaya çalışıyoruz. Fiyat kulübünden dolayı çok yükseldi. Belli bir rakamlara bitebilecek olan transfer bir anda çok daha yüksek rakamlara çıktı. Dolayısıyla sizin bu rakamlara çıkmamız mümkün değil. Takıma zarar verebilecek bir rakam. Bazı durumlara bitiremiyorsunuz. Bana gelen bilgi aslında Petkovic’in şu an takımıyla sözleşmesini yenilemediği ve Avrupa’dan çok önemli bir takıma da transferin birkaç gün içerisinde biteceği yönünde. Oyuncular Avrupa’nın önemli kulüplerinden teklif bekliyorlar onları değerlendiriyorlar. Daha sonra bu oyuncuyu Türkiye’ye gelmeye, Trabzon’a gelmeye ikna etmelisiniz. Bu birçok aşamadan geçiyor. Ne olursa olsun biz aramıza çok iyi ve karakterli oyuncular katacağız. Bu oyuncularda aradığımız ilk şeylerden bir tanesi başarıya aç olmaları.

"Kourbelis ve Eren Kasımpaşa maçında olmayacak"

Futbolcuların sakatlığının antrenman nedeniyle olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Bjelica, Kourbelis ve Eren’in Kasımpaşa maçında olmayacağını da açıkladı.

Bjelica, sözlerini şöyle noktaladı: