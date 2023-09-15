Trabzonspor-Beşiktaş maçından önce teknik adamlardan iddialı sözler Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, ve Beşiktaş'ın deneyimli çalıştırıcısı Şenol Güneş, pazar günü oynanacak dev maç öncesinde takımlarından mutlak 3 puan istiyor.

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Süper Lig'de 5. hafta dev bir karşılaşmaya sahne olacak Nenad Bjelica'nın ekibi Trabzonspor, Akyazı Stadyumu'nda Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ı konuk edecek.

17 Eylül akşamı saat 20.00'de başlayacak mücadele öncesinde iki takımın teknik adamları açıklamalarda bulundu.

"İyi hazırlandığımızı söyleyebilirim"

Bordo-mavili kulübün Teknik Direktörü Nenad Bjelica, antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bjelica, Beşiktaş maçında takımına güvendiğini ifade ederek, şunları dedi:

Hafta boyunca aramıza yeni katılan oyuncularımız oldu. Milli takımlardan dönen oyuncularımız da oldu. Denswil de aramıza katıldıktan sonra takım tamamlanmış olacak. Hafta boyunca iyi bir çalışma fırsatı bulduk ve iyi hazırlandığımızı söyleyebilirim.

"Üç puanla dönelim, lige yeniden başlayalım"

Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor maçı öncesi takımını motive etmek için oyuncularıyla özel görüşmeler yapıyor.

Şenol Güneş, "Trabzon deplasmanları her zaman zordur. Ancak biz iyi, istekli ve arzulu bir takımız. Üç puanla dönelim, lige yeniden başlayalım." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Başkan'ın "Çalım, transferde atılmaz; sahada atılır." sözüne vurgu yaparak oyuncularından sahada gösterişli performans sergilemelerini istedi.