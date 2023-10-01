Nenad Bjelica, iç sahada sorun yaşamıyor Trabzonspor, Hırvat teknik adam Nenad Bjelica yönetiminde sahasında çıktığı 7 lig maçında 6 galibiyet elde ederek 2,5 puan ortalamasını yakaladı.

AA

Süper Lig'in 7. haftasında evinde Pendikspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica ile iç sahada sorun yaşamıyor.

Bordo-mavililer, geçen sezonun 30. haftası öncesinde göreve gelen Bjelica yönetiminde 15 lig karşılaşmasına çıktı. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 7 mağlubiyet elde ederken hiç beraberlik yaşamadı.

Trabzonspor, iç sahada oynadığı 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 yenilgi sonunda 18 puan toplarken 2,5 puan ortalamasını yakaladı.

19 gol atıp, 6 gol yediler

Karadeniz ekibi, iç sahada geçen sezon Ankaragücü'nü 2-0, Fatih Karagümrük'ü 4-1, Alanyaspor'u 5-1 mağlup ederken, bu sezon Antalyaspor'u 1-0, Beşiktaş'ı 3-0, Pendikspor'u da 2-1'lik sonuçla geçti.

Bordo-mavililer, Bjelica yönetiminde tek mağlubiyetini ligin 3. haftasında sahasında Rizespor karşısında 3-2'lik sonuçla yaşadı.

Trabzonspor, bu maçlarda 19 gol atarken kalesinde 6 gol gördü.

Deplasman ise kayıp

Trabzonspor, Bjelica yönetiminde iç sahadaki başarısının aksine deplasmanlarda kötü bir performans gösterdi.

Bordo-mavili takım, Hırvat teknik adam yönetiminde 8 deplasman maçında 6 mağlubiyet, 2 galibiyet yaşayarak 6 puanda kaldı.

Karadeniz ekibi, iç sahada 2,5 gibi yüksek bir puan ortalaması yakalarken dış sahada ise 0,75 gibi düşük bir puan ortalamasında kaldı.

12 puanının 9'u içerde

Trabzonspor, bu sezon ligde topladığı 12 puanın 9'unu iç sahada elde etti.

Bordo-mavililer, bu maçlarda Antalyaspor, Beşiktaş ve Pendikspor'u mağlup ederken dış sahada tek 3 puanını Kasımpaşa deplasmanında 5-1'lik sonuçla elde etti.

İç sahada farklı galibiyetler

Trabzonspor, sahasında geçen sezon Ankaragücü'nü 2-0, Fatih Karagümrük'ü 4-1, Alanyaspor'u 5-1 mağlup etti.

Bordo-mavililer, Bjelica yönetiminde büyük maçlardaki ilk galibiyetini de sahasında bu sezon 5. haftada Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ederek elde etti.

Üç büyük rakibi karşısındaki en son galibiyet sevincini, geçen sezonun 14. haftasında Fenerbahçe'yi evinde 2-0 yenerek yaşayan bordo-mavililer, Beşiktaş karşısında sahasında aldığı sonuçla 266 günlük galibiyet özlemine son verdi.

Bjelica yönetiminde geçen sezon ligin 34. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1, bu sezon ligin 2. haftasında Galatasaray'a 2-0 kaybeden Karadeniz ekibi, Bjelica yönetiminde siyah-beyazlı takımı mağlup ederek söz konusu maçlar içerisindeki ilk 3 puanını elde etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)