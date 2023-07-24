Nenad Bjelica: Orsic hiç sakatlanmamış bir oyuncuydu Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, "Orsic’in sakatlığında sol kanatta onun yerini doldurabilecek bir oyuncu arayışımız var. Ayrılacak olan oyuncuların durumu ve sayısına göre tekrar bir arayışımız olabilir" dedi.

DHA

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Slovenya’nın Kranj şehrinde devam eden yeni sezon kampında açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hırvat teknik adam, dünkü antrenmanda sakatlanıp ön çapraz bağı yırtılan Mislav Orsic'in yerine oyuncu arayışında olduklarını söyledi. Yeni sezon hazırlıklarını değerlendiren Bjelica transfer çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

"Neredeyse hiç sakatlanmamış bir oyuncuydu"

Takımın dünkü idmanında altyapı oyuncusu Hakan Yeşil ile girdiği pozisyonda sakatlanan ve sağ diz bölgesinde ön çapraz bağ yırtığı ve iç yan bağ yaralanması tespit edilen Mislav Orsic hakkında konuşan Bjelica, şu ifadeleri kullandı:

Orsic’in sakatlığı için sizler gibi çok üzgün olduğumu belirteyim. Kendisine buradan sevgilerimi gönderiyorum. 5-6 yıldır onu tanıyorum ve daha önceden tanıdığım süreç boyunca neredeyse hiç sakatlanmamış bir oyuncuydu. Antrenmanda maalesef böyle bir talihsizlik yaşadı. Futbol böyle bir oyun ve sakatlıklar bu işin içerisinde var. O pozisyonda yer alan oyuncumuz Hakan Yeşil ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Desteğimiz onunla. Hiç kimse bir takım arkadaşını ya da rakibini sakatlamak için müdahalede bulunmaz. Maalesef talihsiz bir aksiyonun, pozisyonun içerisinde yer aldı. İki oyuncumuzu da sonuna kadar destekleyeceğiz.

"Harika şartlarda çalıştığımızı söyleyebilirim"

Futbolcuların performanslarından memnun olduğunu belirten teknik adam, şu şekilde konuştu:

Önceki sezonlardaki sezon öncesi kampının nasıl olduğunu bilmiyorum ama benim çalıştığım takımlarda uyguladığım sezon öncesi kampı bu şekilde. Hatta önceki takımlarımda biraz daha yoğundu. Yoğunluğu biraz azalttığımızı da söyleyebiliriz. Oyuncularımızdan genelde aldığımız tepkiler çok iyi oldu. Aramızda bizimle birlikte olan genç oyuncularımız var. Hepsinin idman tempoları ve bize olan yanıtları gerçekten çok iyi oldu. Harika bir kamp dönemi geçirme fırsatı bulduk. Kamp dönemini oynayacağımız iki hazırlık maçı ile tamamlayacağız. Genel itibarıyla harika şartlarda çalıştığımızı söyleyebilirim. İdmanlarımızı oyuncularımızın büyük bir çoğunluğunun katılımıyla yaptık. Onların bize verdikleri reaksiyonlar için çok mutluyum. Talihsizlikler de yaşadık. Fernandez ve Orsic’in sakatlıkları var. Fernandez belki birkaç hafta içerisinde, Orsic ise birkaç ay içerisinde belki bizimle olacak. Onlar döndüklerinde bütün takım arkadaşları gibi ellerinden geldiklerini yaparak katkıda bulunmak için mücadele verecekler. Bundan eminim.

"Mutlaka aramıza oyuncu katmayı düşünüyoruz"

Transfer çalışmalarının sürdüğünü ve hedeflediği sisteme göre oyuncu arayışında olduğunu belirten Bjelica, şunları dedi:

Orsic’in sakatlığı ile ilgili haberi alınca tabii ki onun yerini doldurabilecek bir oyuncu için çalışmalarımıza başladık. Trezeguet’nin Afrika Kupası nedeniyle birkaç maç bizimle beraber olamayacağını biliyoruz. Dolayısıyla onun da yerini alabilecek, boşluğunu doldurabilecek bir oyuncu arayışımız var. Mutlaka aramıza oyuncu katmayı düşünüyoruz. 4-3-3 sistemi ile oynayacağımızı daha önce ifade etmiştim. Bu sistemi belki 4-1-4-1 olarak da nitelendirebilirsiniz. Bir defansif orta saha, onun önünde oynayabilecek iki tane ofansif orta saha, iki kanat oyuncusu ve bir santrafor olarak değerlendirebilirsiniz. Ayrılabilecek olan oyuncuların durumuna göre şekillenecek ama şu an baktığınızda belki bir santrafor arayışımız var. Orsic’in sakatlığında sol kanatta onun yerini doldurabilecek bir oyuncu arayışımız var. Yine merkez orta sahada 'box to box' oynayabilecek bir 8 numara olarak nitelendirebilirsiniz. O türde bir oyuncu arayışımızın olduğunu söyleyebilirim. Ayrılacak olan oyuncuların durumu ve sayısına göre tekrar bir arayışımız olabilir. Bütün oyuncularımın idman performansından memnunum. Hepsi çalışmalarına idmana olan açlıkları ile başlıyorlar. Bunların arasında genç oyuncularımızı sayabilirim, geçen yıl kiralık olarak farklı takımda oldukları için bizimle olmayan oyuncuları sayabilirim. Takıma yeni katılan ve geçen yıl takımda olan oyuncuların hepsi inanılmaz bir performans sergiledi. Hepsi iyi bir performans gösterdiklerinde oynayabileceklerinin farkındalar. Oyuncular arasında rekabet ortamı yaratabilmek bizim için önemli bir durum. Bunu da aramıza katacağımız oyuncularla, belki katılacak olan 2-3 oyuncu ile birlikte daha da büyük bir rekabet yaratarak takımın yararına kullanacağımızı düşünüyorum. Beni mutlu eden şeylerden bir tanesi ise oyuncularımızın hepsinin yüksek insan kalitesinde olmaları.

"İlk maçımızı taraftarımızın önünde oynayacağız"

Bjelica, sezonun ilk maçı için taraftarların desteğine ihtiyaçları olduklarını ifade ederek şöyle konuştu:

İlk maçımızı taraftarımızın önünde oynayacağız. Umuyorum ki dolu tribünler önünde taraftarımıza ilk maçta galibiyeti armağan etme fırsatı bulacağız. İkinci hafta Galatasaray maçımız var ama bizim için en önemli olan maç sıradaki maçımız olacak. Biz maç maç bakmaya çalışıyoruz.

"Siopis'e sözleşmesi için teklifimizi yaptık"

Bjelica, Manolis Siopis'in sakatlık durumu ve teklif edilen sözleşmeyi imzalamamasıyla ilgili, şu ifadeleri kullandı:

Siopis geçen haftalarda oynadığımız ilk hazırlık maçından önce belinde bir ağrı hissetti. Belinde hissettiği ağrı dolayısıyla iğne tedavisine başlandı. Takıma verdiğimiz 3 günlük aradan sonra belinde ağrı hissetmeye devam etmesi nedeniyle idmanlara devam edemedi. Kendisi bizim için önemli bir oyuncu. Ona sözleşmesi için teklifimizi yaptık. Sanırım ilk teklif kabul edilmedi. Önümüzdeki haftalarda sürecin nasıl işleyeceğini, görüşmelerin nasıl süreceğini hep beraber göreceğiz.

"Bütün oyuncularımızın performansından memnun olduğumu ifade edebilirim"

Bordo-mavili takımda çok fazla oyuncu sirkülasyonu olmayacağını söyleyen Hırvat teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı: