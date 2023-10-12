Nenad Bjelica: Trabzon'da kendimi evimde hissettim

Trabzonspor'da oyun ve skor istikrarı yakalayamayan Teknik Direktör Nenad Bjelica ile bordo-mavili yönetim yollarını ayırmıştı.
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Hırvat çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:
Sevgili Trabzonspor taraftarları, bu büyük kulüpte geçirdiğim aylarda bana verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Trabzonspor'un teknik direktörü olmak büyük bir onurdu, her andan ve her maçtan keyif aldım. Misafirperverliğiniz için de teşekkür ederim, Trabzon'da kendimi evimde hissettim. Sezonun geri kalanında bol şans dilerim
1.5 puan ortalaması yakaladı
Nenad Bjelica, 18 Nisan 2023 tarihinde Trabzonspor'un yeni teknik direktörü olmuştu.
Bjelica, bordo-mavili takımın başında çıktığı 16 resmi maçta 8 galibiyet 8 mağlubiyet elde ederken, bu maçlarda 1.5 puan ortalaması yakaladı.
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