Nenad Bjelica: Trabzonspor gibi bir takımda böyle şeyler olmamalı

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Süper Lig'de 6. haftada Trabzonspor deplasmanda Hatayspor ile karşılaştı.

Bordo-mavililer 2-0 öne geçtikleri mücadeleyi Hatayspor'un inanılmaz geri dönüşüyle 3-2 kaybetti.

Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, mağlubiyeti değerlendirdi.

Hırvat teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"Trabzonspor gibi bir takımda böyle şeylerin olmaması gerekiyor"

"Öncelikle Hatayspor'u tebrik ederim. 70 dakikalık bölümde gayet iyi bir oyun ortaya koyduk. 2-0 öne de geçtik. Sonrasında ne olduğunu ben de bilmiyorum. Düşüş yaşadık. O düşüşten sonra rakibimiz 3 gol buldu. Maalesef maçı kaybettik. Trabzonspor gibi bir takımda böyle şeylerin olmaması gerekiyor. Bir sonraki maçta bu hataları tekrarlamamak adına çalışacağız"