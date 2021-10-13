Euro
10.4444
0.13%
Dolar
9.0288
-0.07%
Altın
513.94
0.5%
Borsa
1.431
1.01%
Bitcoin
493.245
-4.41%
EXEN Coin
22.27
0.95%
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Netflix'ten Fatih Terim'e özel takip

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Netflix belgeseli için çekimleri devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2021 - 12:46
    • Güncelleme : 13.10.2021 - 13:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Netflix'ten Fatih Terim'e özel takip

    Milli maç arasında ikinci hazırlık maçını İstanbulspor ile yapan G.Saray, 3-3 beraberlikle sahadan ayrıldı. Florya'da oynanan Tuzla karşılaşmasını 4-3 kazanan sarı-kırmızılılar, dün TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u konuk etti.

    Milli takımlarında bulunan 13 oyuncunun yanı sıra Arda ve Boey da forma giyemezken, Marcao sahaya kaptan çıktı.

    Netflix ten Fatih Terim e özel takip #1

    NETFLIX, TERİM'İ TAKİPTE

    Belgeseli çekilen Fatih Terim için Netflix ekibi, Florya'da maçı takip edip görüntü aldı. Fatih Terim, yenilen goller sonrası oyuncularına sert uyarılarda bulundu.

    Netflix ten Fatih Terim e özel takip #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir