- Haberler
- Futbol Haberleri
- Netflix'ten Fatih Terim'e özel takip
Netflix'ten Fatih Terim'e özel takip
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Netflix belgeseli için çekimleri devam ediyor.
- Haber Merkezi
- 13.10.2021 - 12:46
- Güncelleme : 13.10.2021 - 13:04
Milli maç arasında ikinci hazırlık maçını İstanbulspor ile yapan G.Saray, 3-3 beraberlikle sahadan ayrıldı. Florya'da oynanan Tuzla karşılaşmasını 4-3 kazanan sarı-kırmızılılar, dün TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u konuk etti.
Milli takımlarında bulunan 13 oyuncunun yanı sıra Arda ve Boey da forma giyemezken, Marcao sahaya kaptan çıktı.
NETFLIX, TERİM'İ TAKİPTE
Belgeseli çekilen Fatih Terim için Netflix ekibi, Florya'da maçı takip edip görüntü aldı. Fatih Terim, yenilen goller sonrası oyuncularına sert uyarılarda bulundu.