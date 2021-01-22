Euro
9.024
0.54%
Dolar
7.4093
0.56%
Altın
440.71
-0.55%
Borsa
1.531
-1.32%
Bitcoin
235.800
-0.28%
EXEN Coin
17.43
-5.83%
10ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 10 C
    Neven Subotic, sözleşmesini feshetti

    Neven Subotic, sözleşmesini feshetti

    Denizlispor, sezon başında transfer edilen Sırp stoper Neven Subotic'in sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.01.2021 - 14:07
    • Güncelleme : 22.01.2021 - 14:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in son sırasında yer alan Denizlispor'da işler yolunda gitmiyor.

    Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen eski Borussia Dortmundlu stoper Subotic, takımdan ayrıldı.

    Yeşil-siyahlı kulüp, Sırp stoperin sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini açıkladı.

    Neven Subotic, sözleşmesini feshetti #1

    PARASI ÖDENMEDİ

    32 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde alacakları ödenmediği için FIFA'ya başvurmuştu.

    Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

    Neven Subotic, sözleşmesini feshetti #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir