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Neven Subotic, sözleşmesini feshetti
Denizlispor, sezon başında transfer edilen Sırp stoper Neven Subotic'in sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini açıkladı.
- Haber Merkezi
- 22.01.2021 - 14:07
- Güncelleme : 22.01.2021 - 14:48
Süper Lig'in son sırasında yer alan Denizlispor'da işler yolunda gitmiyor.
Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen eski Borussia Dortmundlu stoper Subotic, takımdan ayrıldı.
Yeşil-siyahlı kulüp, Sırp stoperin sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini açıkladı.
PARASI ÖDENMEDİ
32 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde alacakları ödenmediği için FIFA'ya başvurmuştu.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: