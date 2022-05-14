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    New York Times, Trabzonspor'un şampiyonluk sevincini sayfasına taşıdı

    New York Times gazetesi, Trabzonspor'un Süper Lig şampiyonluğuna ve kutlamalarına sayfalarında yer verdi.
    • 14.05.2022 - 04:22
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    New York Times, Trabzonspor'un şampiyonluk sevincini sayfasına taşıdı

    Trabzonspor'un Süper Lig şampiyonluğu iki haftadır sporseverler tarafından dünyanın birçok ülkesindeki Türk vatandaşlarınca da kutlanıyor.

    "Trabzonsporluların kutlamaları bitmedi"

    ABD'nin saygın gazetelerinden New York Times'ın haberinde 30 Nisan'da, haftalar öncesinden Süper Lig şampiyonluğunu garantileyen Karadeniz takımıyla ilgili, "Trabzonspor, neredeyse iki hafta önce şampiyonluğu elde etse de takımı ve hayranlarının kutlamaları bitmedi." değerlendirmesi yapıldı.

    New York Times, Trabzonspor un şampiyonluk sevincini sayfasına taşıdı #1

    "Yaklaşık 40 yıldır bekliyorlardı"

    AA'nın haberine göre; Trabzonsporlu futbolcu ve taraftarların günlerdir süren kutlamalarının "1984'ten bu yana süren uzun bekleyişten" kaynaklandığı aktarılan haberde, "Yaklaşık kırk yıl Türkiye şampiyonası için beklemek, bazıları için kendilerini kontrol edemeyecek kadar fazlaydı." ifadeleri kullanıldı.

    New York Times, Trabzonspor un şampiyonluk sevincini sayfasına taşıdı #2

    "Trabzon'da 800 bin insan sokaklardaydı"

    Haberde, bordo-mavili takımın ligin 35. haftasında Antalyaspor'u misafir ettiği ve 2-2 biten karşılaşma sonunda şampiyonluğu garantilediği maçın bitiş düdüğüyle başlayan sevinci, detaylarıyla anlatılırken, "Hakemin düdüğüyle, Trabzon'un 800 bin civarındaki sakininin neredeyse tamamı kutlamalar için geçe geç saate kadar şehrin sokaklarındaydı." ifadesine yer verildi.

    New York Times, Trabzonspor un şampiyonluk sevincini sayfasına taşıdı #3

    Avrupa kentlerinde de kutlandı

    Ayrıca, kutlamaların ve konserlerin halen devam ettiğine ve hafta sonu Medical Park Stadı'nda yapılacak büyük etkinliğe değinilen haberde, kutlamaların sadece Türkiye'de değil, Berlin, Münih ve Londra gibi Avrupa kentlerinde de yapıldığı kaydedildi.

    New York Times, Trabzonspor un şampiyonluk sevincini sayfasına taşıdı #4


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