Newcastle United'dan taraftarlarına Arap kıyafetleri uyarısı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'a bağlı konsorsiyuma satıldıktan sonra taraftarları Arap kıyafetleriyle maça giden Newcastle United, taraftarlarından bu kıyafetleri giymemelerini istedi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman'a bağlı bir konsorsiyuma 300 milyon euroya satılmıştı.

Bu satışın ardından dünyanın en zengin futbol külübü olarak tarihe geçen siyah-beyazlı takımın taraftarları, satışı stat önünde kutlamıştı.

Kutlamayla kalmayan taraftarlar, kendi evlerindeki ilk maça da Arap kültürüne ait cübbe ve sarıklarla gitti.

St James' Park'ta oynanan Tottenham karşılaşmasında taraftarların bu etkinliği renkli görüntülere neden oldu.

KULÜPTEN TARAFTARLARA UYARI

Dünya genelinde futbol gündeminde en çok konuşulan konulardan biri olan etkinliğin ardından Newcastle United, taraftarlarını cübbe ve sarık giymemeleri konusunda uyardı.

Newcastle United'ın resmi sitesinden yapılan açıklamada, taraftarlardan Orta Doğu kültürüne ait kıyafetler giymemeleri istendi.

"YENİ SAHİPLER RAHATSIZ OLMADI"

Bazı kesimlerde rahatsızlık yaratabileceğine dair endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, “Geçtiğimiz günlerde, kulübün Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu tarafından satın alınmasının ardından bir grup taraftar St. James’ Park’a cübbe ve sarık giyerek geldi. Takımın yeni sahiplerinden hiçbiri, taraftarların bu şekilde kutlama yapmayı seçmesinden rahatsızlık duymadı.





"AMA BAZI KESİMLERİ RAHATSIZ EDEBİLİR"

Bunu, hoş geldin mesajı taşıyan, pozitif bir davranış olarak yorumladılar. Öte yandan, bu şekilde giyinmenin kültürel açıdan yanlış olacağına ve bazı kesimlerde rahatsızlık yaratabileceğine dair endişe duyuyoruz.

Stadyuma gelen herkes, her zaman olduğu gibi kendi ülkesine ve kültürüne ait kıyafetler giymekte özgürdür." ifadelerine yer verildi.