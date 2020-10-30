Newton: Daha sezonun başındayız

Süper Lig'de sahasında ağırladığı Kasımpaşa'ya 4-3 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Eddie Newton, başarılı ya da başarısız olduklarını sezon sonu göreceklerini söyledi.

Süper Lig'in 7'nci haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı.

Bordo-mavililer, 3-1 öne geçtikleri karşılaşmada 4-3 yenilerek puan kaybını sürdürdü.

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

"4 KOLAY TOP VERDİK VE GOLLERİ YEDİK"

Karşılaşma da birçok hata yaptıklarını söyleyen Newton, şunları söyledi:

"Hatalar yaptık. Topun hakimiyetini bu kadar kolay kaybederseniz sonuç bu olur. 4 kolay top verdik ve golleri yedik. Böyle hata yaparsanız, cezasını çekersiniz. Sezonun sonunda başarı değerlendirilir."





"BAŞARIYI ÖLÇMEK İÇİN HENÜZ ERKEN"

"İstifa eleştirilerini de anlıyorum. Ancak bu olmaması gereken saçma hataları yapmaya devam edersek eğer tabi ki bu şekilde sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz. Son oynanan Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında talihsiz durumlar yaşandı. Çünkü ilk başta çok iyi başladığımız maçlardı. Ancak ondan sonra gelen hatalar sonucu istemediğimiz mağlubiyetleri maalesef aldık. Ancak herhangi bir mücadeleden kaçmış ve herhangi bir mücadeleden kaçan biri değilim. Böyle de olacak zaten. Mücadele etmeye devam etmek isteyen, mücadeleyi sonuna kadar sürdürmek isteyen biriyim her zaman."

"Geçen seneye bakarsanız sezon sonunda değerlendirdik. Başarılı veya başarısız demek için henüz erken. Çünkü daha sezonun başındayız."