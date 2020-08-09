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    Newton, Müslüman olduktan sonra Bilal adını almış

    Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Eddie Newton'un Konya ziyareti sırasında Müslüman olduktan sonra aldığı isim de ortaya çıktı. Newton, İslam'ı tercih ettikten sonra Bilal adını almış.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2020 - 17:42
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    Newton, Müslüman olduktan sonra Bilal adını almış

    Trabzonspor'a devre arasında yardımcı hoca olarak gelen ancak sonrasında takımın teknik direktörlük görevini üstlenen Eddie Newton, yaz tatilini Konya'da geçiriyor.

    SECCADE VE TESPİH HEDİYE EDİLDİ

    Eşinin ailesini burada ziyaret eden Newton'a Kulu Belediyesi tarafından yemek davetinde bulunulurken Kuran-ı Kerim, seccade ve tespih hediye edildi.

    Newton, Müslüman olduktan sonra Bilal adını almış #1

    Öte yandan Newton ile ilgili bilinmeyen bir detay da burada ortaya çıktı. Evlilik sürecinde Müslüman olan İngiliz teknik direktörün 'Bilal' ismini aldığı belirtildi.

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