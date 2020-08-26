Newton'un kafasındaki kadro

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da, kadro yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Teknik direktör Newton, Sosa'nın yerine forvet arkasına Abdülkadir Ömür'ü koymayı düşünüyor.

Novak ve Sosa gibi iki önemli futbolcusunu kaybeden Trabzonspor, şu ana kadar Marlon, Flavio, Trondsen ve Plaza'yı kadrosuna katmıştı.

AMPADU VE MAGALLAN LİSTEDE

Defans bölgesine takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren bordo-mavililerin hedefi, Chelseali Etham Ampadu ile Ajaxlı Magallan.

Geçtiğimiz sezon savunmadaki hatalardan çok çeken Karadeniz ekibinde teknik direktör Newton'un mutlaka stoper transferi istediği belirtildi.

Yeni isimler gelene kadar eldeki oyunculardan bir 11 kuran 48 yaşındaki teknik adam, takımdan ayrılan Sosa'nın yerine forvet arkasında Abdülkadir Ömür'ü oynatmayı planlıyor.

İşte Newton'un düşündüğü kadro:





