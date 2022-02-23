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    Neymar Amerikan Majör Ligi'nde forma giymek istediğini söyledi

    Neymar kariyer hedeflerinden bahsetti. Brezilyalı yıldız futbolcu "Futbolu bırakmadan önce en az 1 sezon Amerikan Majör Ligi'nde forma giymek istiyorum" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2022 - 06:56
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    Neymar Amerikan Majör Ligi'nde forma giymek istediğini söyledi

    Neymar futboldaki yol haritasını açıkladı. Brezilyalı oyuncu futbolu bırakmadan önce Amerika Majör Ligi'nde mücadele etmek istediğini belirtti.

    30 yaşındaki oyuncu "En az 1 sezon MLS'de forma giymek istiyorum" dedi. Neymar, ülkesi Brezilya'ya dönmektense Amerika Birleşik Devletleri'nde oynama olasılığının daha yüksek olduğunu söyledi.

    "SEZONLARI DAHA KISA, ÜÇ AYLIK TATİLİM VAR"

    Brezilyalı futbolcu Amerika Majör Liginde neden oynamak istediğini de açıkladı. Neymar "Her şeyden önce sezonları daha kısa, bu yüzden üç aylık tatilim var" ifadelerini kullandı.

    Neymar Amerikan Majör Ligi nde forma giymek istediğini söyledi #1

    "ZİHİNSEL OLARAK YORULANA KADAR OYNAYACAĞIM"

    30 yaşındaki futbolcu, futbolu ne zaman bırakacağıyla ilgili de konuştu. Neymar, "Arkadaşlarımla 32 yaşıma geldiğimde emekli olacağıma dair şaka yapıyorum ama zihinsel olarak yorulana kadar oynayacağım" dedi.

    Daha önce Barcelona formasını terleten Neymar'ın Haziran 2025'e kadar Paris Saint Germain'de sözleşmesi bulunuyor.

    Neymar Amerikan Majör Ligi nde forma giymek istediğini söyledi #2


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