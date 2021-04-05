Neymar, Barcelona'ya dönmeye hazır

Lionel Messi'nin Barcelona'da kalacağını düşünmeye başlayan Neymar, Paris Saint-Germain ile sözleşme yenileme görüşmelerini askıya aldı.

Sezon başında Arjantinli yıldızın Paris Saint-Germain'e gitme olasılığı sıkça konuşulsa da Barcelona'daki başkanlık seçimi sonrası Messi'nin takımda kalacağı yönünde haberlerini gündeme taşıdı.

Katalan gazetesi Ara, Neymar'ın Messi'nin Camp Nou'da kalmak için yeni bir anlaşma yapacağını ve Brezilyalı yıldızın Barça'ya geri dönmeye istekli olduğunu yazdı.

"NEYMAR İLE MESSI AYNI TAKIMDA OYNAYACAK"

Barcelona'nın eski scoutu Andre Cury ise yaptığı açıklamada, "Messi'nin Barcelona'da kalacağından neredeyse eminim. Orada tekrar mutlu olacak ve iyi oynayan yeni bir takım olacak. Bir veya iki yıl içinde o yine dünyada bir numara olacak. Neymar, PSG'de değil, Barcelona'da tekrar Messi ile oynayacak." ifadelerini kullandı.

Neymar'ın Barcelona'ya dönüşü, kulübün mali durumu göz önüne alındığında zor görünüyor ancak transferi için fedakarlık yapması gerekecek.

29 yaşındaki yıldızın PSG ile olan sözleşmesi Haziran 2022'de sona eriyor.