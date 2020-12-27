Neymar'dan 500 kişilik yılbaşı partisi

Koronavirüs salgını yüzünden dünyada binlerce insan hayatını kaybederken yıldız futbolcu Neymar'ın 500 kişilik yılbaşı partisi düzenlemesi büyük tepki topladı.

PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar tartışılacak işlere imza atmaya devam ediyor.

Wuhan'dan tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını henüz etkisini yitirmemişken tecrübeli futbolcu tepki çeken bir yılbaşı organizasyonuna imza attı.





500 KİŞİLİK YILBAŞI PARTİSİ

Helikopter pisti bile bulunan malikanesine 500 kişi davet eden PSG'li futbolcu tam 5 gün sürecek bir yılbaşı partisi düzenledi.

Cep telefonunun yasak olduğu partide basının görüntü almasını da istemeyen Brezilyalı futbolcunun yakındaki bir villayı da günlüğü 5000 euroya kiraladığı öğrenildi.

Haberin yayılmasının ardından dünyanın birçok yerinden Neymar'a tepkiler gelmeye başladı.



