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    Nice'ten Ersin Destanoğlu'na teklif

    Nice yöneticilerinin bu hafta İstanbul'a gelip, Ersin için Beşiktaş'a 8 milyon euroluk resmi teklifi ileteceği öğrenildi. Siyah-beyazlılar, 10 milyon euro konusunda ısrarını Fransızlara bildirecek.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2021 - 09:03
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 09:23
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    Nice'ten Ersin Destanoğlu'na teklif

    Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, kaleci Ersin Destanoğlu'yla ilgili flaş gelişmeler yaşandı.

    Yaklaşık 1 aydır Ersin'e talip olan ve nabız yoklayan Fransa'nın Nice kulübünün yetkililerinin, bu hafta İstanbul'a geleceği öğrenildi.

    Fransızların, genç eldiven için 8 milyon euroluk bir teklifte bulunacağı belirtildi. Siyah-beyazlı yönetim ise Ersin'in satışının 10 milyon euro karşılığında gerçekleşmesi için Nice kulübüne talepte bulunacak.

    Nice ten Ersin Destanoğlu na teklif #1

    MERT GÜNOK HEDEFTE

    Oyuncu satışıyla birlikte yapılacak transferlerde daha rahat konuma gelmek isteyen Beşiktaş yönetimi, Ersin'in satılması durumunda Mert Günok'a teklif yapacak.

    Teknik Direktör Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'deki zorlu sezonu işaret edip kaleyi tecrübeli bir isme devredilmesini istiyor.

    Nice ten Ersin Destanoğlu na teklif #2

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