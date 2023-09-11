Nicolas Pepe: Başka Türk takımları da benimle ilgilendi Transfer döneminde ismi Beşiktaş ile de anılan ancak Trabzonspor'a imza atan Nicolas Pepe, "Benimle ilgilenen başka Türk takımları da oldu ama farkı yaratan şey, başkan, asbaşkan ve antrenörle alakalıydı" dedi.

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Nenad Bjelica'nın çalıştırdığı Trabzonspor, Arsenal forması giyen Nicolas Pepe'yi renklerine bağlamıştı.

Geçmiş dönemde 80 milyon euro bonservis bedeliyle İngiliz ekibine transfer olan Pepe, bordo-mavili takımla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yıldız futbolcu, Karadeniz ekibiyle 1.6 milyon euro imza parası, 1.75 milyon euro maaş karşılığında anlaşmıştı.

Fildişi Sahilli için bir imza töreni düzenledi. Törende basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pepe, başka Türk takımlarının da kendisiyle ilgilendiğini itiraf etti.

"Beklentilerin çok yüksek olduğunun farkındayım"

Beklentinin fazla olduğunu ifade eden Pepe, şunları dedi:

Bana verdikleri güvenden dolayı Trabzonspor'a ve dünkü karşılamadan dolayı taraftara teşekkür etmek istiyorum. Beklentilerin çok yüksek olduğunun farkındayım. Buna en iyi yanıtı sahada ekip arkadaşlarımla vereceğim.

"Geçen sezon farklı pozisyonlarda oynadım"

Yıldız isim, sözlerine şöyle devam etti:

Geçen sezon farklı pozisyonlarda oynadım. 10 numara da oynadım. Ama benim tercim ettiğim pozisyon sağ kanat. Antrenörümüzün de benden tam olarak ne istediğini biliyorum.

"Dizimdeki sakatlıktan dolayı 4 aydır maç yapmadım"

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'un Beşiktaş'la oynayacağı maç hakkında Pepe, şu sözleri sarf etti:

Dizimdeki sakatlıktan dolayı 4 aydır maç yapmadım ama iyi bir hazırlık dönemi geçirdim. 10 gündür bireysel antrenman yapıyorum. Biraz ritim yakalamam gerekiyor. Beşiktaş'a karşı oynayacağımız maçta forma giyebilmek için sadece biraz ritim kazanmam gerekiyor. Ama buna karar verecek kişi hocadır. Hocamız benden faydalanmak isterse elimden geleni yaparım.

"Benimle ilgilenen başka Türk takımları da oldu"

Kendisiyle ilgilenen başka kulüplerin de olduğunu belirten Nicolas Pepe, şu açıklamayı yaptı: