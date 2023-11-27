Nicolas Pepe: İki kere geri düştüğümüz maçta iyi bir puan aldık Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Nicolas Pepe, 3-3'lük Sivasspor beraberliğini değerlendirdi.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 13. haftasının kapanış gününde Trabzonspor, konuk olduğu Sivasspor ile 3-3 berabere kaldı.

Bordo-mavililerin ilk golünü kaydeden Nicolas Pepe, karşılaşmanın ardından açıklama yaptı.

"İlk golü ben attığım için mutluyum"

Fildişi Sahilli yıldız, "İlk golü ben attığım için mutluyum. İki kere geri düştüğümüz maçta iyi bir puan aldık" dedi.

28 yaşındaki futbolcu ayrıca, "Bugünün şartlarını düşündüğümüzde güçlü kaldık. Karakter gösterdiğimiz için mutluyuz" ifadelerini kullandı.