Nicolas Pepe, halı sahada görüntülendi Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Nicolas Pepe, halı sahada maç yaparken görüntülendi.

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ensonhaber.com

Süper Lig'de 34. hafta sonunda topladığı 58 puanla üçüncülük yolunda büyük bir avantajın sahibi olan Trabzonspor'da hedef bir yandan da Türkiye Kupası'nı kazanmak.

Kupada yarı finale kalan ve mutlu sona ulaşmak isteyen bordo-mavili takımda yıldız futbolcu Nicolas Pepe, katıldığı etkinlikle sosyal medyada gündem oldu.

Halı sahada şov yaptı

Karadeniz ekibinin sezon başında Arsenal'den bedelsiz bir şekilde kadrosuna kattığı Nicolas Pepe, halı sahada taraftarlarla maç yaparken görüntülendi.

Halı saha performansında da etkili olan Fildişi Sahili oyuncunun yaptığı şov da dikkat çekti.

18 maçta 5 gol attı

Bu sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 18 müsabakada forma giyen Pepe, 5 gol ve 2 asist kaydetti.

28 yaşındaki hücum oyuncusu, 2019-2020 sezonun başında Lille'den Arsenal'e 80 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olarak dikkatleri çekmişti.