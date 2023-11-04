Nicolas Pepe: Yenilmemiş bir rakibi yendik Trabzonspor deplasmanda oynadığı Fenerbahçe maçını 3-2 galip bitirdi. Maçın ardından bordo-mavililerde Nicolas Pepe açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'de 11. hafta maçında Fenerbahçe ve Trabzonspor derbisi güne damga vurdu.

Bordo-mavililler karşılaşmayı 3-2'lik skorla kazandı.



Trabzonspor'un yıldız ismi Nicolas Pepe, Fenerbahçe galibiyetinin ardından konuştu.

"Bu hafta biraz ağrılarım oldu"

Hafta içinde sıkıntılar yaşadığını söyleyen Pepe, "Bu hafta biraz ağrılarım oldu ama sağlık ekibiyle üstesinden geldik. Maça başlamam öngörülen bir şey değildi ama oynadım.'' ifadelerini kullandı.

"Yenilmemiş olan bir rakibi yendik"

Pepe galibiyetle ilgili olarak, ''Taraftarlarımızı mutlu ettik ve 26 yıllık hasreti bitirdik. Yenilmemiş olan bir rakibi yendik. Bu da bir sonraki maçın önemini arttırdı." yorumunu yaptı.