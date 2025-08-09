Nicolo Zaniolo, 745 gün sonra Galatasaray formasını terletti

Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun açılış maçında konuk olduğu Gaziantep FK'yı 3-0 yendi.

Galatasaray'ın İtalyan futbolcusu Nicolo Zaniolo, 745 gün sonra Galatasaray formasıyla resmi maça çıktı.

SON MAÇINA 2023'TE ÇIKMIŞTI

Sarı-kırmızılı formayla son resmi müsabakasına 25 Temmuz 2023'te UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki Zalgiris karşısında çıkan Zaniolo, 2023-2024 sezonunu Aston Villa, 2024-2025 sezonunu ise Atalanta ve Fiorentina'da geçirdi.

73. DAKİKADA GİRDİ

Gaziantep FK mücadelesinin 73. dakikasında oyuna dahil olan Zaniolo, 2 yıl 14 gün sonra sarı-kırmızılı formayı bir resmi maçta giymiş oldu.