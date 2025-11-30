Nicolo Zaniolo: Beni hemen kabul ettiler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sezon başında Galatasaray'dan Udinese'ye kiralanan Nicolo Zaniolo, İtalya'da fırtına gibi esmeye devam ediyor.

Zaniolo, Udinese'nin deplasmanda Parma karşısında 2-0 kazandığı müsabakada gol attı ve maçın oyuncusu seçildi.

"ÇOK İYİ ANLAŞIYORUZ"

Maçın ardından konuşan Zaniolo, "Keinan Davis ile çok iyi anlaşıyoruz. Birbirimizi tamamlıyoruz. Topu korumada inanılmaz derecede iyi, fiziksel olarak güçlü, tam bir forvet ve yaptıklarından dolayı onu tebrik etmekten başka bir şey yapamam. Takıma yardımcı oluyoruz, inanılmaz derecede mutluyuz ve bu deplasman galibiyetinden dolayı çok mutluyuz." dedi.

"BURADA MUTLUYUM"

Udinese ile ilgili konuşan Zaniolo, "Udine harika bir yer, burada olduğum için çok mutluyum. Burada beni hemen kabul ettiler ve çok iyi karşıladılar. Bu takım harika bir sezon geçirebilir." diye konuştu.

İtalyan futbolcunun bu sözleri, geleceği için mesaj olarak yorumlandı.

"ONUN İÇİN MUTLUYUM"

Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic de Zaniolo ile ilgili övgü dolu sözler kullandı.

Zaniolo'nun çok iyi oynadığını söyleyen Runjaic, "Onun için çok mutluyum. Bologna maçından sonra pek mutlu değildi ama bu maçta büyük bir etki yaratmayı başardı. Ona ihtiyacımız var. Önemli ve zor bir gol attı ve şimdi en üst seviyeye ulaşma yolculuğuna devam edebilir." diye konuştu.

UDINESE'DE 5 GOL

Galatasaray'dan Udinese'ye gittikten sonra İtalyan ekibinde 12 maçta süre bulan Zaniolo, 5 kez gol sevinci yaşadı.