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Haber Merkezi

Galatasaray'dan İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'ya kiralık olarak giden Nicolo Zaniolo, düzenlenen basın toplantısında İtalyan gazetecilerin sorularını yanıtladı.

25 yaşındaki futbolcu, bir basın mensubunun, "Neden 17 numarayı tercih ettin?" sorusuna, "Türkiye'deki depremde hayatını kaybeden bir çocuk için 17 numaralı formayı seçtim. Babasına söz vermiştim" yanıtını verdi.

BABASIYLA BİR ARAYA GELMİŞTİ

Galatasaray'a 2022-2023 sezonu devre arasında transfer olan Zaniolo, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybeden 17 yaşındaki Muhammed Emin Özkan'ın babası Doğan Özkan ile Galatasaray'ın Antalya'da kampta olduğu süreçte bir araya gelmiş, sarı-kırmızılı takımda da 17 numaralı formayı giymişti.

Öte yandan İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği de Zaniolo'nun bu anlamlı hareketi için sosyal medya hesabından teşekkür paylaşımında bulundu.