Nicolo Zaniolo Galatasaray'a veda etti

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İngiliz ekibi Aston Villa'ya transfer olan 24 yaşındaki yetenekli futbolcu Nicolo Zaniolo, sosyal medya hesabından Galatasaray'a veda paylaşımı yaptı.

"Aslan ailesi artık kalbimin bir parçasısınız"

Zaniolo, yaptığı açıklamada şunları yazdı:

“Türkiye’ye ilk geldiğimde herkes bana burada insanların kocaman bir yüreği var demişti. Ama beni neyin beklediğini bilemezdim. Sahalara her adım attığımda takımımın hedefe ulaşması için tüm ruhumu verdim ama burada ilk dakikadan itibaren anlayış, desteklendiğimi ve sevildiğimi hissettim. Bugün bu muhteşem kulüpten ayrılıyorum ve bu güzel ailenin bir parçası olduğum için ne kadar minnettar olduğumu gösteremem. Birlik olunca hiçbir şeyin imkansız olmadığını hep birlikte kanıtladık. Aslan ailesi artık kalbimin bir parçasısınız ve söz veriyorum, bunu asla unutmayacağım.”