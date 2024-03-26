Nicolo Zaniolo: İtalya'yı çok özlüyorum Galatasaray'ın sezon başında İngiliz ekibi Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, kariyerini İtalya'da sürdürmek istediğini söyledi.

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Süper Lig lideri Galatasaray'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya satın alma opsiyonuyla kiraladığı yıldız futbolcu Nicolo Zaniolo, çarpıcı açıklamalara imza attı.

İtalyan basınından Corriere dello Sport'a konuşan hücum oyuncusu, kariyerine ülkesinde devam etmek istediğini söyledi.

"İtalya’da bir şansı daha hak ediyorum"

Zaniolo, sözlerine şu şekilde başladı:

İtalya’da bir şansı daha hak ediyorum. Bırakın Serie A’ya geri döneyim.

"Geleceğime Galatasaray karar verecek"

Geleciğine Galatasaray'ın karar vereceğini belirten İtalyan isim, şunları dedi:

İtalya'yı çok özlüyorum. Arkadaşlarımı, ailemi, oğlumu. Ama artık geleceğimi belirlemek kulüplere kalmış durumda. Bonservisim Galatasaray'da. Şu anda tüm odağım Aston Villa'da. Geleceğime Galatasaray karar verecek.

"Türkiye'ye adapte olması kolay değil"

Zaniolo, Türkiye'ye adapte olmanın kolay olmadığını belirtti.

Galatasaray için elimden gelenin en iyisini yaptım. Ancak tabii ki İtalyan bir oyuncunun Türkiye'ye adapte olması kolay değil. Güzel bir deneyimdi. Yazın neler olacağını göreceğiz.

"Lazio mümkün olmaz"

Kalbinin Roma'da olduğunu belirten Zaniolo, Lazio iddiaları için ise şu sözleri sarf etti:

Hiçbir şey bilmiyorum. Ama yine de dürüst olmak gerekirse; Roma'nın benim için temsil ettiği şey ve Lazio taraftarlarına duyduğum saygıdan dolayı, bu asla mümkün olmaz.

"Şimdi Aston Villa'ya konsantre olmalıyım"

Son olarak Milan iddiaları hakkında konuşan 24 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Kim bilir. Menajerim Claudio Vigorelli'den sadece somut bir şey olduğunda beni bilgilendirmesini istedim. Şimdi Aston Villa'ya konsantre olmalıyım.

Bu sezon 32 maçta 3 gol attı

20 milyon euro piyasa değerine sahip futbolcu, kiralık olarak formasını giydiği Aston Villa'da 32 resmi maça çıktı. Zaniolo, bu karşılaşmalarda 3 gol kaydetti.

İtalyan oyuncu, geçen sezonun ikinci yarısında giydiği Galatasaray formasıyla 12 maçta 5 gol ve 1 asistle mücadele etti.