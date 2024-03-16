Nicolo Zaniolo ve Yunus Akgün, Galatasaray'a geri dönüyor Sezon başında İngiliz takımlarına kiralanan Nicolo Zaniolo ve Yunus Akgün Galatasaray'a dönebilir. İngiliz takımlarının opsiyon kullanmaması halinde iki futbolcunun da sarı kırmızılıların yaz kampına katılması bekleniyor.

ensonhaber.com

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'da yaz dönemi transfer planlaması şimdiden başladı.

Kulübe yeni katılacak isimlerin yanı sıra, kiralık futbolcuların durumu da merak konusu...

TRT Spor'un haberine göre; İngiliz takımlarına kiralanan Nicolo Zaniolo ve Yunus Akgün sezon bittiğinde takıma dönecek.

Galatasaray, 38 milyon euro gelir elde etmeyi planlıyordu

Aston Villa'ya 5 milyon euroya kiralanan Zaniolo, belli sayıda maçta 11'de yer alırsa bonservisiyle İngiliz ekibine katılacaktı.

Galatasaray, bu transferden bonuslarla birlikte 38 milyon euroluk bir gelir elde etmeyi hedefliyordu.

Sadece 10 maça ilk 11'de başladı

İtalyan futbolcu, Aston Villa'da yalnızca 10 karşılaşmaya 11'de başladı.

Zaniolo, bu maçlarda 2 kez fileleri havalandırdı. 24 yaşındaki futbolcunun, sezon bittiğinde Galatasaray'a dönmesi bekleniyor.

23 maçta 2 gol attı

Yunus Akgün de, kiralık olarak 500 bin euroya Leicester City'ye gitti. 9 milyon euroluk opsiyonu bulunan Yunus, İngiliz ekibiyle 23 maçta forma giydi.

Bu maçların 11'ine 11'de başlayan 23 yaşındaki futbolcu, 2 kez ağları sarstı ve 2 gol pası verdi.

Galatasaray, takımda görmek istiyor

Yunus Akgün'ün sözleşmesindeki şartlar da henüz karşılanmadı. Galatasaray teknik heyetinin, yerli oyuncu ihtiyacı nedeniyle Yunus'u takımda görmek istediği öğrenildi.

Leicester City'nin opsiyonu kullanmak istememesi halinde milli oyuncu da yaz kampında sarı-kırmızılılara katılacak.