Nicolo Zaniolo'dan açıklama: Artık geleceği düşünüyorum Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiralanan İtalyan futbolcu Nicolo Zanilo, flaş açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiralanan İtalyan futbolcu Nicolo Zanilo, konuştu.

Zaniolo yaptığı açıklamada, "İtalya'da İngiltere'ye göre medya ve taraftar baskısı daha fazla. Burada arkadaşlarımla yürüyebiliyorum. İtalya'da bu durum biraz yorucu oluyor. Burada kendimi çok iyi hissediyorum. İklime de alıştım; yağmurla uyanıyorsunuz, saat üçte hava güneşli, iki saat sonra tekrar yağmur yağıyor." dedi.

"Geleceği düşünüyorum"

"Futbolda hiç hayal kırıklığına uğradınız mı?" sorusuna Zaniolo, "İsim vermeyeceğim, medya atışmalarından hoşlanmıyorum ama İtalya maceram daha farklı sonuçlanabilirdi. Taraftara, takım arkadaşlarıma, şehre, takıma büyük bir sevgim var ve bu karşılıklı. Bu ayrılık hayal kırıklığı yarattı bende. Böyle karmaşalarda herkesin sorumluluk payı vardır aslında ama geçmiş hakkında konuşmak istemiyorum. Şu anda Premier Lig'deyim ve geleceği düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Saha dışı antrenmandan daha önemli"

Küçüklüğümden beri genç milli takımlarda oynadığım için pek boş zamanım olmadı. Antrenman dışında akşamları ara sıra arkadaşlarımla kahve içmeye ve yürüyüşe çıkıyorum. Saha dışındaki hayatın antrenmandan çok daha önemli. Geç uyur ve dinlenemezsen, ertesi gün iyi bir antrenman yapamazsın.

"Totti'nin numarasını kabul etmezdim"

Sana Roma'da Totti'nin 10 numaralı forması teklif edildi mi? sorusuna Nicolo Zaniolo şöyle cevap verdi: "Bunu asla kabul etmezdim. Üzerinizde gereksiz baskı yaratır. Hepimiz o formanın kime ait olduğunu biliyoruz ve ben onu almayı hiç düşünmedim."