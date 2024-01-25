Nicolo Zaniolo'dan bahis sözleri: Kabus gibiydi Galatasaray'ın kiralık olarak Aston Villa'ya gönderdiği Nicolo Zaniolo, yasa dışı bahis soruşturması hakkında "Milli takım kampına polisin geldiği zaman neler yaşadığımı biliyor musunuz? Bir kabus gibiydi" dedi.

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Okan Buruk yönetiminde geçtiğimiz sezonu Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde yıldız futbolcu Nicolo Zaniolo'yu kiralık olarak İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya göndermişti.

Kariyerine İngiltere'de devam eden Zaniolo, adının karıştığı yasa dışı bahis soruşturması ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a konuşan yıldız futbolcu, böyle bir hikayenin içine çekilmenin çok kötü bir durum olduğunu ve yaşadıklarının bir kabusu andırdığını belirtti.

"Kabus gibiydi"

Zaniolo, sözlerine şu şekilde başladı:

Biliyorsunuz, soruşturma hakkında bir şey söyleyemem. Bir şey yapmadan böyle bir hikayenin içine çekilmek çok kötü. Milli takım kampına polisin geldiği zaman neler yaşadığımı biliyor musunuz? Bir kabus gibiydi. Korktum mu? Hayır. Çünkü ne yaptığımı biliyordum. Ya da daha doğrusu ne yapmadığımı.

"Hata yaptığımı kabul ediyorum"

Hata yaptığını söyleyen İtalyan oyuncu, şunları dedi:

Açık konuşalım. Asla futbol maçlarına bahis oynamadım, ancak yine de bir hata yaptım. Bunu inkar edemem. Sadece blackjack (yirmibir) oynadım. Hata yaptığımı kabul ediyorum ancak oynadığım platformun yasa dışı olduğunu bilmiyordum.

"Tüm gözler üzerimizde oluyor"

Yıldız isim, açıklamalarına şöyle devam etti:

Bir restoran ya da kulübe gittiğimizde tüm gözler üzerimizde oluyor. Belki de orada videolarımızı çeken insanlar var. Yani aptalca bir şey yapsak, ya da söylesek saniyeler içinde tüm dünya öğreniyor. Bu yüzden her zaman dışarı çıkamayız. Sadece evde tabletimizle ya da cep telefonumuzla oturuyor ve zaman geçirmek için oyun oynuyoruz. Hepsi bu kadar. Çok akıllıca olmayabilir, ancak gerçek bu.

"Ailelerinden ayrıldığı için ağlayan takım arkadaşlarım oldu"

Zaniolo ayrıca, şu sözleri sarf etti: