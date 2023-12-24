Nicolo Zaniolo'dan Fenerbahçe derbisi paylaşımı! Sezon başında Galatasaray'dan Aston Villa'ya giden Nicolo Zaniolo, Fenerbahçe derbisi öncesinde "İyi şanslar Galatasaray" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

ensonhaber.com

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralık olarak transfer olan İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, Fenerbahçe derbisi öncesinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

24 yaşındaki isim geçen sezon Fenerbahçe'ye gol attığı maçın fotoğrafını paylaştı ve "Bugün iyi şanslar Galatasaray" ifadelerini kullandı.

Nicolo Zaniolo, geçen sezon Süper Lig'in ikinci yarısında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan ve 3-0 kazanılan Fenerbahçe derbisinde 2 gol atmıştı.

19 maçta 2 gol attı

Sezon başından bu yana Aston Villa formasıyla 19 resmi maça çıkan Zaniolo, İngiliz ekibiyle 2 gol kaydetti.

Unai Emery'nin ekibi Aston Villa, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grubundan lider çıkarak son 16'ya kalırken Premier Lig'de topladığı 39 puanla 3. sırada yer alıyor.