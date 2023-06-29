Nicolo Zaniolo'dan Juventus itirafı Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da forma giyen Nicolo Zaniolo, ülke basınına yaptığı açıklamada, "Hayatım boyunca Juventus hayranı oldum. Juventus çok iyi bir kulüp, orada oynamak isterim" dedi.

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu rakiplerinin önünde 88 puanla şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da takıma devre arası transfer döneminde katılan ve sergilediği performansla beğeni toplayan İtalyan oyuncu Nicolo Zaniolo ülke basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Serie A ekibi Roma'dan 15 milyon euro karşılığında transfer ettiği yıldız isim La Gazzetta dello Sport'a konuştu.

"Juventus çok iyi bir kulüp, orada oynamak isterim"

Zaniolo gelecekte Juventus'ta oynamak istediğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

İstanbul'da kendimi çok iyi hissediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde forma giyeceğim. Juventus Şampiyonlar Ligi'nde olmasa da yine de Juventus'tur. Her türlü çözüme açık olduğumu söylemek isterim. Hayatım boyunca Juventus hayranı oldum. Juventus çok iyi bir kulüp, orada oynamak isterim.

Çocukken hep Juventus'u desteklerdim. İdolüm Pogba'ydı. Juventus'a transferim tüm tarafları mutlu edecek iyi bir şans varsa mükemmel olur. Şayet mutsuz olan bir taraf olursa kendimi fazlasıyla iyi hissettiğim Galatasaray'da kalacağım. Herhangi bir beklenti içerisinde değilim.

"Kean benim çocukluktan arkadaşım"

Juventus'ta forma giyen Moise Kean hakkında da konuşan Zaniolo, şunları söyledi:

Kean benim çocukluktan arkadaşım. Aslında çok güçlü olan ama hafife alınan bir forvet. İnsanların birçoğu onu tanımıyor ve sebepsiz yere yargılıyorlar. Onunla Galatasaray'da veya Juventus'ta birlikte forma giymek isterim.

"Roma hayatımda önemli bir yere sahip durumda"

Eski takımı Roma hakkında ise Zaniolo, şu sözleri sarf etti:

Roma hayatımda önemli bir yere sahip durumda. Tüm taraftarlara sonsuza kadar minnettar kalacağım. Mourinho ile hiç görüşmedik ancak beni sevdiğine eminim. Oliveira ile konuşurken hep beni soruyor. Ona her zaman minnettar kalacağım.

"Şu anda düşündüğüm tek şey Galatasaray"

23 yaşındaki futbolcu sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

"Kadere inanan biriyim. Geriye değil, hep ileriye bakmayı seviyorum. Şu anda düşündüğüm tek şey Galatasaray ve Şampiyonlar Ligi ön elemeleri..."

Nicolo Zaniolo, sarı kırmızılı forma ile çıktığı 11 maçta 5 gol ve 1 asist kaydetmişti.