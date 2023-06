Nicolo Zaniolo'dan transfer sözleri

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu rakiplerinin önünde şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da devre arası transfer döneminde Serie A ekibi Roma'dan kadroya katılan yıldız futbolcu Nicolo Zaniolo'nun adı birçok Avrupa deviyle anılıyor.

İtalyan futbolcu da geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ülke basınına konuşan Zaniolo, transferi için açık kapı bıraktı.

23 yaşındaki futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

Yıldız oyuncu kendisini Milli takıma geri çağıran Roberto Mancini ile olan ilişkisiyle alakalı ise, şu sözleri söyledi:

İspanya ile maçtan önce de söylediğim gibi her şeyi Mancini'ye borçluyum, futbolda önemli bir maç oynamadan önce bile beni aradı. Her şeyi ona borçluyum, bana her zaman verdiği güven için ona teşekkür etmeliyim. Daha önce de söylediğim gibi, futbolda ne olduğunu asla bilemezsiniz, ancak bir gün onunla bir kulüpte çalışmaktan mutlu olurum.