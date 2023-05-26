Nicolo Zaniolo'nun 2 maçlık cezası onandı

Tahkim Kurulu'ndan Süper Lig lideri Galatasaray'a kötü bir haber geldi.
Kurul, ligin 34. haftasında İstanbulspor karşısında kırmızı kart gören sarı-kırmızılıların İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo'ya verilen 2 maçlık men cezasını onadı.
Fenerbahçe derbisinde sahada
Sivasspor maçında oynayamayan Zaniolo, cezası nedeniyle Ankaragücü maçını da kaçıracak.
23 yaşındaki futbolcu, 37. haftadaki Fenerbahçe derbisinde ise sahada olabilecek.
Tahkim Kurulu'nun açıklaması şu şekilde:
"Galatasaray A.Ş.'nin futbolcusu Nicolo Zaniolo'nun, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."
Nasıl kırmızı kart görmüştü?
Süper Lig'in 34. haftasında lider Galatasaray ile İstanbulspor karşı karşıya gelmişti. Mücadele sarı-kırmızılı takımın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
69. dakikada oyuna dahil olan İtalyan yıldız, 75. dakikada Mehmet Yeşil'e yaptığı faulün ardından doğrudan kırmızı kart gördü.
Zaniolo, kırmızı kartın ardından soyunma odasına giderken sinirli tavırlarıyla dikkatleri çekti. 23 yaşındaki oyuncu soyunma odasına giderken etrafa tekme savurmuştu.