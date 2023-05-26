Nicolo Zaniolo'nun 2 maçlık cezası onandı

Tahkim Kurulu'ndan Süper Lig lideri Galatasaray'a kötü bir haber geldi.

Kurul, ligin 34. haftasında İstanbulspor karşısında kırmızı kart gören sarı-kırmızılıların İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo'ya verilen 2 maçlık men cezasını onadı.

Sivasspor maçında oynayamayan Zaniolo, cezası nedeniyle Ankaragücü maçını da kaçıracak.

23 yaşındaki futbolcu, 37. haftadaki Fenerbahçe derbisinde ise sahada olabilecek.

Tahkim Kurulu'nun açıklaması şu şekilde:

"Galatasaray A.Ş.'nin futbolcusu Nicolo Zaniolo'nun, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."