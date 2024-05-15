Nicolo Zaniolo'nun son durumu belli oldu Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı yıldız isim Nicolo Zaniolo, Liverpool'la oynanan Premier Lig maçın sakatlanmıştı. İtalyan oyuncunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

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İngiltere Premier Lig'in 37. hafta mücadelesinde Aston Villa ile Liverpool karşı karşıya gelmişti.

Villa Park'ta oynanan müsabaka gol düellosuna sahne olurken, kazanan çıkmamıştı. 6 golün çıktığı maç 3-3'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.

Zaniolo sakatlanmıştı

Bu maçın ikinci yarısında ise Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralık olarak giden İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, büyük bir şanssızlık yaşadı.

Zaniolo 65. dakikada oyuna girerken, 79. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

1 ay sahalardan uzak kalacak

Yıldız oyuncunun sakatlığının durumu ise belli oldu.

Corriere dello Sport'un haberine göre; Liverpool maçında sakatlanan Nicolo Zaniolo'nun ayağında mikro kırık tespit edildi. İtalyan oyuncunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı söylendi.

EURO 2024'te olmayabilir

Haberin detaylarında; Nicolo Zaniolo'nun, Aston Villa ile bu sezon daha forma giyemeyeceği ve EURO 2024'ü kaçırabileceği söylendi.

40 maçta 3 gol attı

Bu sezon Aston Villa formasıyla 40 resmi maça çıkan 20 milyon euro piyasa değerine sahip Nicolo Zaniolo, bu karşılaşmalarda 3 gollük skor katkısı sağladı.