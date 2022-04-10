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    Niğde Anadolu FK, 3. Lig'e düştü

    Galatasaray'ın pilot takımı Niğde Anadolu FK, 2. Lig'de bitime 4 hafta kala küme düştü.
    • Haber Merkezi
    • 10.04.2022 - 10:27
    • Güncelleme : 10.04.2022 - 10:28
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    Niğde Anadolu FK, 3. Lig'e düştü

    TFF 2. Lig'de mücadele eden Galatasaray ’ın pilot takımı Niğde Anadolu FK, Bayburt Özel İdarespor’a 4-3 yenilerek ligden düştü. Niğde Anadolu FK, önümüzdeki sezon 3. Lig'de bir üst lige çıkmak için çabalayacak.

    Altınordu 8 milyon euroya satmıştı

    Altınordu, TFF 2. Lig'de yer alan hazırlayıcı takımı Niğde Anadolu FK'yı Galatasaraylı iş adamlarına satmıştı.

    İzmir ekibinin bu anlaşma ile kasasına 8 milyon TL koyacağı basında yer almıştı.

    Niğde Anadolu FK, 3. Lig e düştü #1

    Burak Elmas duyurmuştu

    Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kasım ayında yapılan anlaşmayı şu sözlerle açıklamıştı:

    "Galatasaray'ı ileriye götürecek yeni bir futbol sistemi kurma peşindeyiz. Bu sistemin önemli parçası da Galatasaray'ın altyapısında yetişen oyuncularımızı rekabetçi liglerde oynatmak ve onlara bizim kontrolümüz altında gelişme şansı vermek. Biliyorsunuz genç oyuncularımız bilabedel başka takımlara kiralanıyor. Bazıları oynatmıyor, orada gelişemiyor. Belki Galatasaray'ın kazanacağı birçok oyuncuyu o ara yaşta kaybediyoruz. Bir de alt liglerden gelen Kerem ve Taylan gibi oyuncuların bir ön takımda, Galatasaray sistemine uyacak şekilde yetiştirilmesi ve oynayarak hazır hale gelmesi gibi bir hedefimiz var."

    Niğde Anadolu FK, 3. Lig e düştü #2

    Galatasaray, Niğde Anadolu FK'yı pilot takım yapacak - HABERİ

    Niğde Anadolu FK, 3. Lig e düştü #3

    Niğde Anadolu FK'nın yeni logosu - HABERİ

    Niğde Anadolu FK, 3. Lig e düştü #4


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