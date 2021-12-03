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Niğde Anadolu FK'nın yeni logosu
Galatasaray'ın bünyesine katılan Niğde Anadolu FK, logosunu ve renklerini değiştirdi.
- Haber Merkezi
- 03.12.2021 - 14:17
- Güncelleme : 03.12.2021 - 14:42
Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın seçim vaatlerinden olan 'pilot takım' projesi kapsamında kulüp bünyesine katılan Niğde Anadolu FK, kulüp logosunun değiştiğini duyurdu.
İşte Niğde Anadolu FK'nın eski ve yeni logosu
"ANADOLU ASLANI"
Galatasaray ile iş birliği noktasında anlaşan Niğde Anadolu FK, yeni takma adlarının "Anadolu Aslanı" olduğunu da açıkladı.
Yeni logoda takım renklerinin sarı-kırmızı olarak değişmesi dikkat çekti.
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