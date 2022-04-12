Nihat Kahveci: Arda Turan artık zorlama futbolu bırak

Yorumcu Nihat Kahveci, milli takımdan eski takım arkadaşı Arda Turan hakkında çarpıcı sözler sarf etti.

Eski futbolcular Nihat Kahveci ve Erman Özgür, Galatasaray'ın gündemiyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Arda'yı çok sevdiğini ancak son görüntüsünün oldukça kötü olduğunu söyleyen Kahveci, "Arda Turan’a da çok haksızlık etmeyelim. Çok sevdiğim bir kardeşimdir. Türkiye’nin en değerli oyuncularından biridir. Yaptıkları da ortada. Arda artık çok zorlama, futbolu bırak. Futbolda seni bıraktı zaten. Görüntü bu. Sakatlıklar sonrası dönüyorsun ama beklenen Arda değilsin. Bazen bırakmak, bırakmamaktan daha iyidir. O kadar çok eleştiri alıyor ki, bırakması onun hayrına. Ruh halini de iyi görmüyorum. Mutsuz bir Arda performans veremez. Barcelona’da hat-trcik yapmış, Atletico Madrid’de banko oynamış Arda derbide 83.dakikada oyuna giriyor. Ben, Beşiktaş dönemimde elimden geleni yapmaya çalıştım, sakatlıklar sonrası ‘Bırakıyorum’ dedim ve bıraktım. Bırakmayı da bilmek lazım." ifadelerini kullandı.

"Torrent neden Arda'yı oyuna aldı?"

Öte yandan Torrent'e de eleştiride bulunan ünlü yorumcu, "Teknik adam yeri geldiğinde şapkadan tavşan çıkartır. Ancak Torrent’i anlamakta güçlük çekiyorum. Emre Kılınç oyuna girmiyor da futbolu çoktan bırakmış Arda Turan niye oyuna giriyor. Maçı kazanmak için Torrent hiçbir şey yapmadı. Zaten bu yanlışları futbolcular da görüyor!" diyerek sözlerini noktaladı.