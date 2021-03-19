Nihat Kahveci: Beşiktaş kazanırsa 5 şeritli otobana çıkar

Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi yenmesi halinde şampiyonluğun ağır favorisi olacağını söyledi.

Şimdilerde yorumculuk yapan siyah-beyazlıların eski futbolcusu Nihat Kahveci, pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi.

"KAYBEDERSE SIKINTI OLMAZ"

Kahveci, "Güzel bir oyun bekliyorum. Zaten Beşiktaş’ın içinde olduğu derbiler zevkli geçiyor, keyifli oluyor. İki takımda da çok özel oyuncular var. İyi futbol ve kaliteli goller izleyeceğimizi düşünüyorum. · Beşiktaş kazanırsa ne olur, kaybederse ne olur? Beşiktaş kazanırsa 4 şeritli hatta 5 şeritli otobana çıkar, önü bayağı açılır. Şampiyonluğun ağır favorisi olur. Kaybederse fazla sıkıntı olmaz, zirve iddiası aynı şekilde devam eder. Ancak bu durumda Galatasaray’ın şampiyonluk şansı artar." dedi.