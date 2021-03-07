Nihat Kahveci: Fenerbahçe'nin Caner'e ihtiyacı var

Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'de yaşanan Caner Erkin gerilimine yorumda bulundu.

Fenerbahçe'de Trabzonspor ve Antalyaspor maçı kadrolarına alınmayan Caner Erkin, Konyaspor mücadelesinde de görev alamayacak.

Samandıra’da takımdan ayrı çalışan Caner Erkin'in telefonla Erol Bulut’u aradığı ve davranışlarından dolayı hocasından özür dilediği kaydedildi.

"BİREYSEL TARTIŞMALAR CAMİALARIN ÖNÜNE GEÇMEMELİ"

Bu bilgilere rağmen yine kadro dışı kalan Caner Erkin'in durumunu Beşiktaş ve A Milli takımın efsane oyuncularından Nihat Kahveci, Tivibu Spor'da yayınlanan Orta Nokta programında değerlendirdi.

Nihat Kahveci, ''Bireysel tartışmalar camiaların önüne geçmemeli. Senin Caner'e ihtiyacın var; Caner'in de Fenerbahçe formasına, camiasına ihtiyacı var." ifadesini kullandı.