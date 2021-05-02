Nihat Kahveci: Fulya'ya Sergen Yalçın'ın heykeli yakışır

Beşiktaş'ın Hatayspor'u 7-0 yendiği maçın ardından Nihat Kahveci değerlendirmelerde bulundu. Kahveci, "Fulya'ya Sergen Hoca'nın heykeli yakışır" dedi.

Süper Lig'in 39. haftasında lider Beşiktaş, sahasında ağırladığı Hatayspor'u 7-0 mağlup etti ve şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet elde etti.

Nihat Kahveci, siyah-beyazlı takımın performansı ve teknik direktör Sergen Yalçın'la ilgili dikkati çeken değerlendirmelerde bulundu. Kahveci'nin maçın ardından yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

"DESTAN YAZILIR KİTAP YAZILIR"

"Beşiktaş'ın ilk yarı performansını bir kelimeyle nasıl anlatayım? Destan yazılır, kitap yazılır. Zaten çok keyifliydi Beşiktaşlı taraftarlar ama bugün seviye atlayan bir Beşiktaş vardı. Oyuna gireni, ilk 11 oynayanıyla muhteşem bir Beşiktaş izledik. Bugünün tek maçıydı ya, başka oynanacak 10 maçın da keyfini bir maçta aldık."

"SERGEN YALÇIN'IN HEYKELİ YAKIŞIR"

"Matematiksel olarak kesinleşmeden konuşmamakta fayda var ama Fulya'ya çok apartmanlar dikildi ya, bizim tesisin bir kısmı duruyor, oraya Sergen Yalçın heykeli de net yakışır."





"LUCESCU'NUN SERGEN'İ VARDI, SERGEN'İN DE GHEZZAL'I VAR"

"Yılın teknik direktörü olmayı net hak ediyor Sergen Hoca. Maç sonunda yapmış olduğu açıklamalar sıkıntı yaratmış olabilir ama tüm oyuncularından yüksek performans alması önemli. 'Bundan bir şey olmaz' denilen oyunculardan bile verim alması çok büyük iş. Adem, N'Koudou bunun örneklerinden. Tam teknik direktörlük dersi veriyor. Bir daha penaltı kaçırırsa Nkoudou'ya kızmayacağım. Penaltıyı kaçırdığı günden sonra turboya bastı. Lucescu'nun Sergen'i vardı, Sergen'in Ghezzal'ı var."