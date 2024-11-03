Nihat Kahveci, Kasımpaşa maçının ardından Arthur Masuaku'yu eleştirdi

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Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş, 1-0 öne geçtiği maçtan 3-1 mağlup ayrıldı.

Konuk takıma galibiyeti getiren golleri; 54. dakikada Claudio Winck Neto, 70. dakikada Aytaç Kara ve 88. dakikada Mamadou Fall kaydetti.

Ayrıca Nuno da Costa 90+2. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Siyah-beyazlı ekibin tek golünü ise 45+3. dakikada Ernest Muçi attı.

NİHAT KAHVECİ, MASUAKU'YU ELEŞTİRDİ

Müsabakanın ardından ise Beşiktaş'ın eski futbolcusu Nihat Kahveci, 90 dakika hakkında değerlendirmeler yaptı.

Kontraspor YouTube kanalında konuşan futbol yorumcusu, Arthur Masuaku'ya eleştirilerde bulundu.

"BEŞİKTAŞ'IN POZİSYONU YOK"

Beşiktaş'ın pozisyonun olmadığını söyleyen Kahveci, şunları dedi:

Ne oynadı bugün Beşiktaş ya? İki tane net pozisyon yazmadım. Bir tane Ndour'un şutu var, bir tane Immobile çalım attı vurdu, kaleci çıkardı. Onun dışında bir tane pozisyon yok.

"DAHA İYİ BİR SEMİH BEKLERDİM"

Semih Kılıçsoy'u etkisiz bulduğunu söyleyen Kahveci, şöyle konuştu:

Rafa Silva çalımlar atıyor, bir şeyler yapıyor. Gedson Fernnades koşuyor, mücadele ediyor. Bu sene işin ofansında etkili olan Gedson vardı ama bugün o da yok. Semih bugün seni hoca sahada tuttu. Daha iyi bir Semih beklerdim.

"BÜTÜN GOLLERDE MASUAKU'NUN HATASI VAR"

Nihat Kahveci, bütün gollerde Arthur Masuaku'nun hatası olduğunu söyledi.

Muçi klas bir gol attı. Masuaku'nun da sahada yaptığı en iyi olaydı, çok iyi orta kesti. Ama sonra yenilen bütün goller onun tarafından ve onun hatalarından geldi. Masuaku bazen sahanın içinde vücut olarak orada, beyin olarak orada değil. Bugün ikinci yarıda yoktu sahanın içinde yine beyin olarak.

"MASUAKU İNÖNÜ STADI'NDA MI, MALEZYA'DA MI BELLİ DEĞİL"

Masuaku hakkındaki eleştirilerine devam eden Kahveci, şu sözleri sarf etti:

Aytaç'ı oyuna aldı, '20, 25 metreden vurur şimdi.' dedim. 15 saniye sonra gol attı. Maçın gidişatı çok belli ediyor. İkinci yarı Kasımpaşa çok rahat geliyor üçüncü bölgeye, paslaşıyor. Beşiktaş orta sahasında basan yok, kenarlarda basan yok. Masuaku İnönü Stadı'nda mı, Malezya'da mı belli değil nerede olduğu. Onun o taraftan her türlü geliyorlar. Oyunu izlerken anlıyorsun; Bu Beşiktaş takımı, gol yer.

"VAN BASTEN MİSİN NESİN?"

Kasımpaşa'nın attığı ilk gol hakkında futbol yorumcusu, şu değerlendirmeyi yaptı:

Bu arada Winck, nereye vurdu ya! Van Basten misin, nesin? O nasıl vurdu ya! Kimse anlamadı, Mert de anlamadı. Bir baktım top çatalda.

"LİGDE İZLEMEK İSTEDİĞİM TAKIMLARDAN BİRİDİR KASIMPAŞA"

Kasımpaşa'dan övgüyle bahseden Kahveci, şu ifadeleri kullandı: