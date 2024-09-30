Nihat Kahveci Mourinho'ya yüklendi Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Antalyaspor - Fenerbahçe maçının ardından Mourinho'yu eleştirerek, "Sen, Antalya'yı zaten yenersin. Erol Bulut'la git yenersin, Cocu'yla git yenersin, İsmail Kartal ile yenersin ama sen ne oynuyorsun Mourinho ile?" dedi.

Haber Merkezi

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Maçın ardından spor yorumcusu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin hocası Jose Mourinho'ya yüklendi.

"ANTALYA'YI EROL BULUT'LA DA YENERSİN"

Jose Mourinho'nun henüz etki gösteremediğini vurgulayan Nihat Kahveci, "Fenerbahçe'nin bu kadar kötü oynamaya hakkı yok. Sen, Antalya'yı zaten yenersin. Erol Bulut'la git yenersin, Cocu'yla git yenersin, İsmail Kartal ile yenersin ama sen ne oynuyorsun Mourinho ile? Bunu artık her maçtan söylüyoruz. Bugünkü Fenerbahçe'de 'pozitif anlamda şu farklılığı gördüm' desin ya biri.

"HİÇBİR FARKLILIK GÖREMİYORUM"

Ben göremiyorum hiçbir farklılık. Mourinho sezon başında ilk Lugano maçlarında, 'Milli takıma giden oyuncular var. Transferler daha gelmedi, devamlılık yok' dedi. Kaç hafta geçti, senin idmanını yedi takım geriye gidiyor. Bırak oyununu, fizik olarak da geriye gidiyor. Basan oyuncuların sayısı azaldı sahada." ifadelerini kullandı.