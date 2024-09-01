Nihat Kahveci: Okan Buruk'un yerinde olsam görevi bırakırım Ünlü yorumcu Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Adana Demirspor galibiyeti sonrası "Ben Okan Buruk'un yerinde olsaydım ve bu tepkileri duysaydım ben bırakırım görevimi. Zirvede bırakır giderdim" dedi.

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Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Galatasaray, ilk yarısını 4-0 önde tamamladığı maçtan 5-1 galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılılara Adana Demirspor deplasmanında galibiyeti getiren golleri; Kerem Aktürkoğlu, Semih Güler (kendi kalesine), Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens ve Abdülkerim Bardakcı attı.

Adana Demirspor'un maçtaki tek golü ise Gravillon'dan geldi.

NİHAT KAHVECİ'DEN OKAN BURUK SÖZLERİ

Müsabakanın ardından ise futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Galatasaray'ın 5-1'lik galibiyetini değerlendirdi.

Kahveci, Okan Buruk için çarpıcı sözler sarf etti.

"ZİRVEDE BIRAKIR GİDERDİM"

Buruk'un Young Boys maçı sonrası bir kesim tarafından istifaya davet edildiğini gördüğünü söyleyen Kahveci konuyla ilgili şunları dedi:

Young Boys maçı sonrası camia ve taraftarın bazı tepkileri bana fazla geliyor. Yönetim ve Okan Buruk istifa etsin diyenler görüyorum. Ben Okan Buruk'un yerinde olsaydım ve bu tepkileri duysaydım ben bırakırım görevimi. Zirvede bırakır giderdim.

"FATİH TERİM'İ BULDUK DENİLİYORDU"

Kontraspor'a konuşan ünlü yorumcu, Okan Buruk'la ilgili sözlerini şöyle tamamladı: