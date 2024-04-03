Nihat Kahveci'den Fenerbahçe sözleri: U19'la çıkıp, 5-0 yenilirsen ne olacak Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçına U19'la çıkma ihtimalini değerlendiren Nihat Kahveci, yönetimin bu kararı almaması gerektiğini söyledi.

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Spor yorumcusu Nihat Kahveci, NutSpor YouTube kanalında Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçı için alabileceği kararları değerlendirdi.

Kahveci'nin yaptığı yorumda, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"U19 ile çıkılmamalı"

Nihat Kahveci, öncelikle, Galatasaray'ın U19 takımıyla sahaya çıkması durumunda rotasyon yapmayı beklemediğini ifade etti.

Ünlü yorumcuya göre, Süper Kupa maçına çıkılacaksa A takımıyla çıkılmalı. Ancak, katılma veya katılmama seçeneklerinin olduğunu belirtti.

Galatasaray'ın Fenerbahçe U19 takımı ile sahaya çıktığında ben rotasyon yapacağını düşünmüyorum. Süper Kupa maçına ya çıkmazsın ya da çıkarsan A takımla çıkmalısın.

"5-0 yenerse ne olacak?"

Ayrıca, eğer Fenerbahçe U19 takımıyla çıkılırsa ve Galatasaray'ın ciddi bir oyunla maçı büyük farkla kazanması durumunda ne olacağına ilişkin bir senaryo öne sürdü.

Bu senaryoda, maçın büyük farkla sonuçlanmasının tarihe geçeceğini ifade etti.