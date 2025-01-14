Nihat Kahveci'den Fenerbahçe'ye eleştiri: 25 sene daha şampiyon olamazlar

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Fenerbahçe'nin Konyaspor deplasmanında aldığı galibiyeti yorumlayan eski milli futbolcu Nihat Kahveci, sarı-lacivertli ekibin son 20 dakikalık performansını eleştirdi.

Kahveci'nin açıklamalarında, özellikle şampiyonluk yarışı ve takımın oyun gücüyle ilgili çarpıcı ifadeler dikkat çekti.

"KONUŞUNCA DÜŞMAN OLUYORUZ"

Kahveci, futbol eleştirilerine yönelik yapılan yanlış anlaşılmalara değinerek, "Biz burada konuşuyoruz, bazen Mourinho'yu eleştiriyoruz, hemen Fenerbahçe düşmanı oluyoruz, yapının elemanı oluyoruz. 'Yapı' nedir belli değil, ama ben yapının elemanı olmuşum!" ifadelerini kullandı.

"TARAFTAR İNANIYOR MU?"

Fenerbahçe'nin ikinci yarıda sergilediği futbolun taraftarlar üzerinde güven oluşturmadığını belirten Kahveci, "Bugün 70. dakikadan sonra oynanan futbolla bir Fenerbahçe taraftarı şampiyonluğa inanıyor mu? 8 puanlık farkın kapanacağına inanıyor mu? Eğer inanıyorlarsa, bu kafayla 25 sene daha şampiyon olamazlar." dedi.

"OYUN GÜCÜ YETERLİ DEĞİL"

Fenerbahçe'nin sezon başından bu yana sergilediği oyun gücünü yetersiz bulduğunu ifade eden Nihat Kahveci, "Şampiyonlar Ligi öncesi oynanan play-off maçlarından beri hep aynı şeyi söylüyoruz. Mourinho geldiğinden beri oyun gücüne bakıyoruz. Bugün de son maç oynandı ve Süper Lig'de ikinci yarıya başlarken puan farkı 8." diyerek Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki durumunu sorguladı.

Kahveci’nin yorumları, özellikle Fenerbahçe taraftarlarının büyük bir kısmı tarafından tartışılmaya devam ediyor.