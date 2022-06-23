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    Nihat Kahveci'den Hakan Çalhanoğlu'na şok cevap! 'Biraz abartmış..'

    Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun Burak Yılmaz yorumu Nihat Kahveci'yi kızdırdı.Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi forveti açıklaması sosyal medyada büyük gündem oldu.İşte Nihat Kahveci'nin cevabı..
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2022 - 13:28
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 14:17
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    Nihat Kahveci'den Hakan Çalhanoğlu'na şok cevap! 'Biraz abartmış..'

    Tivibuspor'da bir programa konuk olan Hakan Çalhanoğlu flaş açıklamalarda bulundu.Milan'dan İnter'e transfer olması ve Zlatan İbrahimovic'in hakkında yaptığı açıklamalara cevap veren Çalhanoğlu sosyal medyada oldukça yankı bulan açıklamalar yaptı.

    Nihat Kahveci den Hakan Çalhanoğlu na şok cevap! Biraz abartmış.. #1

    Hakan yaptığı açıklamada Milan'ın bu sene şampiyon olmasına fazla katkı veremediğini iddia ettiği Zlatan'ın kendisine saldırarak gündem olmaya çalıştığını ifade etti.

    TÜRKİYE'NİN GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ FORVETİ

    Hakan Çalhanoğlu yaptığı açıklamada Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi forvetinin Burak Yılmaz olduğunu söyledi.Sosyal medyada oldukça konuşulan bu açıklamaya eski milli futbolcu Nihat Kahveci'den bir cevap geldi.Nihat Kahveci twitter üzerinden bir twit atarak Hakan Çalhanoğlu'na cevap verdi.

    Nihat Kahveci den Hakan Çalhanoğlu na şok cevap! Biraz abartmış.. #2

    Nihat Kahveci den Hakan Çalhanoğlu na şok cevap! Biraz abartmış.. #3


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